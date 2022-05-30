MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
0
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
0
İZMİR'DE ONUR AKIN RÜZGARI
İZMİR'DE ONUR AKIN RÜZGARI
0
KONSERDE SİLAHLI KAVGA
KONSERDE SİLAHLI KAVGA
0

Şort giydi diye kafeden kovuldu!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı. Kafe sahipleri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada özür dileyerek, olayı gerçekleştiren personelin işine son verildiğini belirtti

Şort giydi diye kafeden kovuldu!
30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:10

Olay önceki gün Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

Genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.  

İŞLETME SAHİPLERİ AÇIKLAMA YAPTI  

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #şort #şort kovulma
Önceki Haber
6 liderden ortak açıklama: Seçimler için her türlü tedbiri alacağız
Sonraki Haber
Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı!
Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı!
Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı!
0
Pes artık! Yoga etkinliğini de şikayet ettiler!
Pes artık! Yoga etkinliğini de şikayet ettiler!
0
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga!
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga!
0
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu
0
Yeğenlerini barıştırmak isterken, göğsüne saplanan tornavida ile hayatını kaybetti!
Yeğenlerini barıştırmak isterken, göğsüne saplanan tornavida ile hayatını kaybetti!
0
İş yerinde vurulan kasap hayatını kaybetti, katil baba çıktı!
İş yerinde vurulan kasap hayatını kaybetti, katil baba çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.