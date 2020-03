Sorumluluk büyük tedbirler basit

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile birlikte ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Sorumluluğumuz büyük fakat tedbirler basit. O yüzden gereken hassasiyeti herkesin göstermesini istiyoruz" dedi

Dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Güzelbahçe Belediyesi ilaçlama ekibi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimiyle birlikte koordineli çalışan Güzelbahçe Belediyesi ilaçlama ekibi, belediye hizmet binası ve kamusal alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. Güzelbahçe Belediyesi'nin salgının yayılmasını önlemek ve kamusal alanları daha hijyenik hale getirmek için kurduğu ilaçlama birimi, öncelikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlamalara başladı. Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, ibadethaneler, banklar, çöp konteynırlarının içi ve çevresi ekipler tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte edilmeye başlandı. Güzelbahçe Belediyesi'nce kurulan beş kişilik ilaçlama ekibi her gün ilaçlamaya çıkacak. Ayrıca Güzelbahçe Belediye ana binasına girişler tek kapıdan yapılmaya başlandı. Personelin ve gelen vatandaşın kapıda ateşi ölçülüp, sonra belediyeye alınması sağlanıyor.

'Küresel bir salgın, hafife alınmamalı'

Küresel bir salgınla karşı karşıya olduklarını, belediye personelinin belirli bir eğitimden geçtikten sonra ilaçlama ekibi kurduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile birlikte ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Bizde kendi bünyemizde 5 kişiden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekibimiz her gün ortak alanları ilaçlayacak. Belediye hizmet binalarımız, çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, ibadethaneler, banklar, çöp konteynırlarının içi ve çevresi ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Belediye personelimizin de mesai başlangıcında ateşini ölçüp öyle göreve başlatıyoruz. Belediye binamıza her gün onlarca vatandaşımız geliyor, onlarında ateşini ölçüp öyle alıyoruz belediyeye. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık şimdilik. Biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Özellikle 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evde zamanlarını geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Ülke olarak bu zorluğunda üstesinden geleceğiz yeterki bakanlığımızın ve bu işin uzmanı olan insanları dinleyip ona göre hareket edelim. Sorumluluğumuz büyük fakat tedbirler basit. O yüzden gereken hassasiyeti herkesin göstermesini istiyoruz" dedi.