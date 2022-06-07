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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde sosyal medyaya düşen bir görüntü gündem yarattı. Görüntüde binlerce öğrencinin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledikleri yer alıyor

07 Haziran 2022 Salı 08:58

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde Manga, DJ Ersin, Hande Ünsal, Fatma Turgut ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar sahne aldı. Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserlere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğrenciler de katıldı.


SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Şenliklerde DJ performansı eşliğinde İzmir Marşı da söylendi. Ortaya güzel görüntülerin çıktığı o anlarda, binlerce öğrenci hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diyerek marşa eşlik etti.

Cep telefonu ışıklarını yakan öğrenciler büyük bir görsel şölen oluşturdu. Video ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerin performansına da övgü yağdı.

Etiketler; #kayseri #erciyes üniversitesi #izmir marşı #bahar şenliği
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