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Sosyal medyaya düşen şiddet görüntüleri tepki topladı, emniyet açıklama yaptı

Ankara'da, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı

Sosyal medyaya düşen şiddet görüntüleri tepki topladı, emniyet açıklama yaptı
10 Mart 2021 Çarşamba 09:04

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö.'nün, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntü, sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, G.Ö.'nün yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü. Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, G.Ö.'nün tutuklanmasını istedi.

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, G.Ö.'nün olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de G.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.


EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kadın şiddet #ümitcan uygun #gökhan özbolat dayak
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