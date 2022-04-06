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Sözleşmeli personel alınacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 5 personel alımı yapacağını duyurdu

Sözleşmeli personel alınacak
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 5 Nisan 2022 ile 19 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


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