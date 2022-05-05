YENİ YUVALARI SPİL
YENİ YUVALARI SPİL
0
İZMİR'DE AKILLI DURAK DÖNEMİ
İZMİR'DE AKILLI DURAK DÖNEMİ
0
SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI
SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI
0
ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
0

Sulama kanalına düşen çocuk öldü

Aksaray'da, sulama kanalı yakınında kuzeniyle oynayan Mehmet Kav (6) suya düştü. Ekiplerin sudan çıkarmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet’in duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sulama kanalına düşen çocuk öldü
05 Mayıs 2022 Perşembe 14:41

Olay, saat 12.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle Aksaray’a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #sulama kanalı #çocuk ölüm #sulama kanalı ölüm
Önceki Haber
Menderes sahilleri yaz için hazır
Sonraki Haber
İzmir'de anne ve oğlunun öldüğü yangın olayı 8,5 yıl sonra çözüldü
Kayıp kaptanın 2,5 gün sonra mucize kurtuluşu!
Kayıp kaptanın 2,5 gün sonra mucize kurtuluşu!
0
Düğünde maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! O anlar görüntülendi
Düğünde maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü! O anlar görüntülendi
0
Saplantılı aşık cinayeti! Bir genç kız daha öldürüldü!
Saplantılı aşık cinayeti! Bir genç kız daha öldürüldü!
0
4 çocuğunu eve kilitleyip cezaevine gitti!
4 çocuğunu eve kilitleyip cezaevine gitti!
0
Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak öldü!
Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak öldü!
0
İnönü Üniversitesi 33 kişi alacak
İnönü Üniversitesi 33 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.