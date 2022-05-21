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Suriyelilerle ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç!

Sığınmacı konusundaki tartışmalar gündemin ilk sıralarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Areda Araştırma tarafından yapılan bir ankette bu konu vatandaşlara da soruldu. Ankete katılanların yüzde 42,8'i "Hepsi hemen derhal gönderilsin" yanıtını verirken, yüzde 31,2'lik kesim "Suriye'de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin" seçeneğinden yana tercih kullandı

Suriyelilerle ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç!
21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:42

Son aylarda ülke gündemine oturan ekonomik gelişmeler ve sığınmacıların durumu, araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalarda da ele alınıyor. Halkın bir kısmı sığınmacıların derhal gönderilmesini isterken, bir kısım ise tam tersini düşünüyor. Özellikle muhalefet liderlerinin neredeyse tamamı, seçimlere yönelik stratejisinde sığınmacı konusuna ağırlık verip ilk fırsatta bu kişilerin ülkelerine yollanacağını dile getiriyor.

Sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olan sığınmacı meselesi, son olarak Areda Araştırma'nın anketinde ele alındı. Yenişafak yazarı Mehmet Acet'in aktardığı anket sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacılar konusunda sorulan soruya vatandaşların yüzde 42.8'i "Hemen gönderilsin" dedi.

Çalışmanın detaylarına bakıldığında ankete katılanların yüzde 31.2'si "Suriye'de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin" yanıtını verdi. "Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin" diyenler yüzde 22,2 oranında kalırken; "Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 3,8 oldu.

GİTMELERİNİ EN ÇOK İSTEYEN İYİ PARTİ SEÇMENİ OLDU

Ayrıca cevaplara göre dağılımda CHP seçmeninin yüzde 73,7'sinin, İYİ Parti seçmeninin yüzde 91,5'nin ve HDP seçmeninin de yüzde 54,5'nin "Hepsi derhal gönderilsin" dediği tespit edildi. Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 16,1'i, MHP seçmeninin de yüzde 21,8'nin "Derhal gönderilsin" dediği ortaya çıktı.

Etiketler; #suriyeli #anket #sığınmacı sorunu
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