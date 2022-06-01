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Taciz iddiası Sultanbeyli'yi karıştırdı! Polis olaylara müdahale etti!

İstanbul Sultanbeyli'de bir genç kızın tacize uğraması mahalleyi karıştırdı. Alınan bilgiye göre 17 yaşındaki bir genç kız girdiği telefoncuda tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan uzaklaşırken, haberi alan ailesi ve mahalleli ise dükkana saldırdı. Polis olaylara müdahale etti

Taciz iddiası Sultanbeyli'yi karıştırdı! Polis olaylara müdahale etti!
01 Haziran 2022 Çarşamba 08:39

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı. Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından işyerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur.  Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taciz #sultanbeyli #istanbul taciz #tecavüz #küçük kız taciz
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