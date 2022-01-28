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Takside kız arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Takside kız arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü!
28 Ocak 2022 Cuma 10:04

İstanbul Pendik'te bir kişi kız arkadaşını önce sokakta darp etti. Daha sonra çift birlikte taksiye binerken, şiddet takside de devam etti. Kız arkadaşını takside defalarca bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksici tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pendik #cinayet #taksi #kadın cinayeti
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