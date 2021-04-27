Tam kapanma var ancak destek yok!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma geldi. Ancak tam kapanma nedeniyle iş yerine açamayacak olanlara bir destek paketi açıklaması yapılmaması tepkilere neden oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararına muhalefetten gelen ilk tepkiler "kararın doğru olduğu ancak geç alındığı" yönünde oldu. Öte yandan karar, esnafa ve dar gelirlilere yönelik maddi destek açıklanmaması nedeniyle büyük tepki çekti.

Milletvekilleri ile diğer siyasi parti liderleri de sosyal medya hesapları üzerinden tam kapanma kararına ilk tepkilerinde, halka dönük 'maddi destek' açıklanmamasına tepki gösterdi.



AĞBABA: VİRÜSTEN ÖLMEYENLER AÇLIKLA BAŞ BAŞA BIRAKILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler" ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEKER: FATURALAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise "18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır" önerisinde bulundu.

18 günlük tam kapanma kararı geç kalınmış olsa da olumlu bir karardır. Fakat aynı zamanda eksik bir karardır. İktidar patates soğana, bir liralık ekmeğe muhtaç ettiği insanları şimdi de tam açlığa terk edemez.



DAVUTOĞLU GEÇ ALINMIŞ EKSİK BİR KARAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Tam kapanma" kararını "Doğru ama çok geç alınmış eksik bir karardır" ifadeleriyle değerlendirdi.

Davutoğlu, "Ek olarak, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.



LÜTFÜ TÜRKKAN: BÜYÜK BİR SAÇMALIK

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, “Kapatamadığını söylemek için 28 dk konuştu, kapattığını söylemek için 2 dk” dedi. Türkkan bir diğer paylaşımında ise, seyahat yasaklarına ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Ne kadar büyük bir saçmalığa gark edildiğimizi bundan daha iyi anlatan fotoğraf olmazdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan birçok vatandaş da Twitter hesaplarından destek paketi olmamasına tepki göstererek, giderlerini nasıl karşılayacaklarını sordu.