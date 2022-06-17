Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli işçi alacak. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları gereklidir.

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