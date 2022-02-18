Tarkan'ın yeni şarkısı olay oldu! Siyasilerden de beğeni geldi

Tarkan'ın günlerdir beklenen şarkısı Geççek dün akşam yayınlandı. Büyük beğen toplayan şarkı için Tarkan, pandemi dönemindeki yasakları düşünerek yazdığı açıklamasında bulunmuştu. Şarkıya siyasilerden de beğeni geldi
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Tarkan'ın YouTube hesabından merakla beklenen şarkı yayınlandı. Şarkı kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.
Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.
Bu gelişmelerden sonra siyasilerden de peş peşe Tarkan paylaşımı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaşarak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. Akşener'in bu paylaşımı iktidara gönderme olarak anlaşıldı.
GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim