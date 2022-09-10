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Tarkan konseri dünya tarihine geçti!

10 Eylül 2022 Cumartesi 12:09

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında sahne alan Tarkan, dünya tarihinde rekora geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde yer aldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Yüzbinler Kordon’da Tarkan konserini saatlerce bekledi. Bekleyenler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Megastar Tarkan uzun bir bekleyişin ardından sahneye büyük bir coşkuyla çıktı. Megastar, konserine "Yolla" şarkısıyla başladı.

Tarkan konserini çok tartışılan "Geççek" şarkısıyla bitirdi.

DÜNYADA İLK BEŞE GİRDİ

Tarkan’ın Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı.

Bu sayıyla birlikte megastarın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu. (Oda.tv)

Etiketler; #izmir #tarkan #tarkan konseri #rekor
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