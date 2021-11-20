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Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 52 personel alımında bulunacağını açıkladı

Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak
20 Kasım 2021 Cumartesi 11:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Tarsus Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.


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