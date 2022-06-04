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Tartıştığı iki yeğenini silahla vurarak öldürdü!

Bursa'da 50 yaşındaki amca M.G., tartıştığı iki yeğeni 19 yaşındaki F.G. ve Ş.G.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Amca M.G. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Tartıştığı iki yeğenini silahla vurarak öldürdü!
04 Haziran 2022 Cumartesi 08:14

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Ş.G. ve F.G., aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.’nin bağ evine gitti. Ş.G., F.G. ve amcaları M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenleri F.G. ve Ş.G.’yi tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. F.G. ve Ş.G. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. F.G. ve Ş.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #iki yeğenini öldürdü #amca #silahlı kavga
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