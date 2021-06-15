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Taşın üzerine 'tecavüz ediliyorum' yazmıştı. O kız bulundu!

Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı

Taşın üzerine 'tecavüz ediliyorum' yazmıştı. O kız bulundu!
15 Haziran 2021 Salı 11:42

Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı. H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

“5 YAŞINDAN BERİ İSTİSMARA UĞRUYORMUŞ”

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (#UCİM) kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; “Antalya-Kepez'de istismara uğradığını taşa yazan 12 yaşındaki #Altun bulundu. 5 yaşından beri komşusunun istismarına uğruyormuş. TC. İçişleri’ne teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzun ve davanın takipçisi olacağız. Bu haysiyetsizler gün ışığı görmemeli” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #antalya #taş #taş tecavüz yazısı
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