HAMİLELERE MAYMUN ÇİÇEĞİ UYARISI
HAMİLELERE MAYMUN ÇİÇEĞİ UYARISI
0
OASIS AQUAPARK'A YOĞUN İLGİ
OASIS AQUAPARK'A YOĞUN İLGİ
0
EVDE TAVŞAN BESLENİR Mİ?
EVDE TAVŞAN BESLENİR Mİ?
0
ÇAY BAHÇESİNİN MASKOTU OLDU!
ÇAY BAHÇESİNİN MASKOTU OLDU!
0
banner776

Tatile giden arkadaşlar Balıkesir'de kaza yaptı: 3 ölü, 2 yaralı!

Tatil için Ayvalık'a gitmek için yola çıkan arkadaş grubunun bulunduğu otomobil Balıkesir batı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarken kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:01

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde tatil için Ayvalık’a gitmek üzere arkadaş grubu 3 ayrı otomobille, İstanbul-İzmir otoyoluna girdi. Mehmet Ç. (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobile, arkadaşlarının iddiasına göre başka bir otomobil sağ tarafından çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 75 metre sürüklendi. Diğer sürücüler tarafından polis jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz'in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (26) ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafında olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Başkan Soyer: İzmir'in vicdanını temsilen buradayız
Sonraki Haber
Tekneleri kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi öldü!
Çorlu'da feci kaza: Baba ve ikiz çocukları öldü, 5 kişi ağır yaralı
Çorlu'da feci kaza: Baba ve ikiz çocukları öldü, 5 kişi ağır yaralı
0
Minibüste feci ölüm! Açık kalan kapıdan böyle düştü...
Minibüste feci ölüm! Açık kalan kapıdan böyle düştü...
0
Et ve Süt Kurumu açıkladı: Elde kalan kurbanlıklar alınacak
Et ve Süt Kurumu açıkladı: Elde kalan kurbanlıklar alınacak
0
Evde tavşan beslenir mi? Uzmanlar yanıtladı
Evde tavşan beslenir mi? Uzmanlar yanıtladı
0
Adana'da 50 kişilik grup acil servisi bastı!
Adana'da 50 kişilik grup acil servisi bastı!
0
Yasak aşk yaşadığı adama kurşun yağdırdı! İşte o anlar...
Yasak aşk yaşadığı adama kurşun yağdırdı! İşte o anlar...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.