TBMM personel alacak

TBMM 10 kişi alacağını duyurdu. Alımlar sınavla yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Kurumumuz arşivlerinde yer alan Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere (10) adet memur alınacaktır.



SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.



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