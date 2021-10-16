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TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 25 demiryolu trafik operatörü alacağını duyurdu

TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 demiryolu trafik operatörü alacak.

Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak durumundadır.

İlan için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.

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Etiketler; #TCDD
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