Tedbirleri uygulamak sorumluluğumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını bildirdi. Virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerlerini akılda tutarak insanlığı yüceltmekle olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz. Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan. Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."

İstanbul'da karantinaya alınacak

Corona virüsü önlemleri kapsamında Ankara, Konya, Kayseri'nin ardından İstanbul'da da üç öğrenci yurdu boşaltıldı. Öğrencilere yapılan yazılı talimatta, 16 Mart (dün) saat 12:00'ye kadar yurdu terk etmeleri istendi. Valilik, boşaltılan yurtlara Avrupa'daki 9 ülkeden gelecek olan vatandaşların 14 günlük karantina sürecini burada geçireceklerini duyurdu. Dün gece, İstanbul'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; 2 bin 500 kişilk Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, 3 bin 200 kişilik Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ile bin 200 kişilik Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere, 16 Mart (dün) saat 12:00'ye kadar yurtları terk etmeleri istendi.

Sabah erken saatlerde eşyalarını toplayan öğrenciler yurtlardan ayrılmaya başladı. Florya'daki KYK yurdunda kalan bazı kız öğrenciler ise gece yapılan uyarıya gidecek yerleri olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamda, ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin, belediyeye ait otobüslerle İstanbul'daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi. Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.

Avrupa'dan gelenlere tahsis edilecek

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, yurtların; Avrupa'daki 9 ülkeden 17 Mart 24:00'e kadar ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için tahsis edildiğini duyurdu. Gelenlerin 14 gün karantina sürecini bu yurtlarda geçirecekleri bildirildi. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır. Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir.