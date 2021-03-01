Tekne alabora oldu: 2 ölü!

Mersin'de bir balıkçı teknesinin alabora olduğu bildirildi. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de kurtuldu

Olay Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 23.00 sıralarında 3 kişi balık avlamak için tekne ile göle açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Teknede bulunanlardan H.G. kendi imkanları ile karaya çıktı. Olay Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Coşkun Yılmaz ve Kadir Dağdelen'in cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.