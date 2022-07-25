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Teller koptu, turizm cenneti 7 saat elektriksiz kaldı!

Balıkesir'in Avşa Adası'nda elektrik telleri koptu. Meydane gelen kopma nedeni ile halk 7 saat boyunca elektriksiz kaldı. Arıza ekiplerin çalışması ile giderildi

Teller koptu, turizm cenneti 7 saat elektriksiz kaldı!
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:33

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası'nda, bu akşam saat 18.30 sıralarında elektrik tellerinin kopması sonucu ada genelinde enerji kesintisi yaşandı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Avşa'da yaz sıcağında yaşanan elektrik kesintisi tatilcilere zor anlar yaşattı. Adalar Belediyesi tarafından hastaların mağdur olamamsı için sağlık ocağına jeneratörle elektrik verildi. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 bin kişinin tatil yaptığı Avşa Adası'nda bu akşam saat 18.30 sıralarında, yüksek gerilim hattında iletken tellerin kopması sonucu elektrikler kesildi. Sağlık ocağına jeneratörlerimizden elektrik verdik. UEDAŞ ve belediye personelimizin çalışmalarıyla sorun giderildi" dedi.

Avşa Adası yaz aylarında İstanbul ve Bursa'dan gelen yerli turistin tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Kış aylarında 2 bin olan ada nüfusunun yaz aylarında ise 80 -100 bine ulaştığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #avşa adası #elektrik #uedaş
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