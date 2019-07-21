Temel liseler kapatılıyor

Ayrıca Bakan Selçuk, Dershaneden temel liseye dönüşen kurum sayısının 1.225, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3.455 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise 71.668 temel lise öğrencisine eğitim öğretim desteği verildiği bilgisini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Bir bölümü iktidarın dershaneleri kapatmasının sonrasında açılan 962 özel lise ile ilgili yeni bir düzenleme ile kapatılmalarına yönelik bir çalışma olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu yönde bir çalışma var mıdır? Bu bağlamda iktidarın taahhüttü ve kanunda yer aldığı üzere, öğrenci teşviki, bina kiralama ve arsa tahsisi yapılacaktı. Kaç okula yapıldı, toplam tutar nedir? Öğrenci teşviki uygulamasının ilk ve ikinci yılında teşvikli öğrenci sayısı kaçtır? 5 Şubat 2017 tarihindeki yönetmelikte MEB Temel Liselere okul kiralayacağını açıklanmıştı, kaç okul kiralanmıştır? Arsa tahsisi sağlanan okul sayısı kaçtır? 2015 yılında 4200 dershane vardı. İnceleme ve soruşturma sonucunda kaç dershane Temel Liselere dönüştürüldü? Süreç içinde kaç Temel Lise kapandı? Ülke genelinde, MEB'e bağlı olan kaç tane özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, KPSS kursları bulunmaktadır” şeklindeki soruları yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt Ziya Selçuk’tan geldi. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren temel liselerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar taahhütte bulundukları okul türüne dönüşmemesi durumunda resen kapatılacağı bilgisini veren Bakan Selçuk, “Bakanlığımıza bağlı diğer özel okulların kapatılmasına ilişkin Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

1225 kurum temel lise oldu

Dershaneden temel liseye dönüşen kurum sayısının 1.225, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3.455 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise 71.668 temel lise öğrencisine eğitim öğretim desteği verildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,“21.06.2019 tarihi itibariyle Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 2.811 özel öğretim kursu bulunmaktadır” yanıtını verdi.