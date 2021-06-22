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Tepkiler üzerine 'müzik yasağı' ile ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin ardından eğlence mekanlarının, saat 24.00'a kadar müzik yapması şartıyla açılacağını duyurdu. Tepkiler üzerine konu ile ilgili ikinci bir açıklama geldi

Tepkiler üzerine 'müzik yasağı' ile ilgili yeni açıklama
22 Haziran 2021 Salı 09:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklamada bulundu. Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş'te ülke ve millet olarak başarıyla sürdürdüğümüz koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıklamıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, koronavirüs salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLİ BİR ZAMAN DİLİMİNE GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR"

Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Altun, "Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" cümlelerini kullandı.


Altun açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

*Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir.

*Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir.

*Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir.

*Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz.

Etiketler; #müzik kısıtlaması #müzik yasağı #erdoğan
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