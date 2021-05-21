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Thodex'in kurucusu kaçarken görüntülendi!

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

21 Mayıs 2021 Cuma 10:36

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer,

arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında

check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor

Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kripto para #kripto para dolandırıcılığı #faruk fatih özer #thodex
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