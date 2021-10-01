ALTININ GRAMI NE KADAR?
ALTININ GRAMI NE KADAR?
0
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
0
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
0
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
0

TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
01 Ekim 2021 Cuma 10:49

Kaza, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kilis #tır #kilis kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
Sonraki Haber
ESHOT’tan üniversitelere özel düzenleme
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
YKS ek tercih sonuçları açıklandı
0
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
0
150 itfaiye eri alınacak
150 itfaiye eri alınacak
0
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
0
Kendini arayan adam o anları anlatt
Kendini arayan adam o anları anlatt
0
Eğitime büyük katkı
Eğitime büyük katkı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.