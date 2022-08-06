YAZ MEYVELERİNİN FAYDALARI...
YAZ MEYVELERİNİN FAYDALARI...
0
YAPTIĞI İŞİ AĞZINDAN KAÇIRINCA...
YAPTIĞI İŞİ AĞZINDAN KAÇIRINCA...
0
İKİ ÜNLÜ İSİM İSYAN ETTİ!
İKİ ÜNLÜ İSİM İSYAN ETTİ!
0
İZMİR'DE ÜCRETSİZ BİSİKLET DÖNEMİ
İZMİR'DE ÜCRETSİZ BİSİKLET DÖNEMİ
0

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 15 gün sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı işi ağzından kaçırınca...
Sonraki Haber
Zabıta memuru alınacak
Okullardaki kayıt parası şikayetlerine inceleme!
Okullardaki kayıt parası şikayetlerine inceleme!
0
Üsküdar Üniversitesi personel alacak
Üsküdar Üniversitesi personel alacak
0
Zabıta memuru alınacak
Zabıta memuru alınacak
0
Yine acı haber! PKK'nin taciz ateşinde bir uzman çavuş şehit oldu!
Yine acı haber! PKK'nin taciz ateşinde bir uzman çavuş şehit oldu!
0
Balon balığı için yeni karar! Fiyatı arttı!
Balon balığı için yeni karar! Fiyatı arttı!
0
Düzce'de kontrolden çıkan TIR 4 araca çarptı: 3 ölü!
Düzce'de kontrolden çıkan TIR 4 araca çarptı: 3 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.