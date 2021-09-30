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TOKİ 444 arsayı satacak

TOKİ, 19 ilde bulunan 444 arsanın satışını yapacağını duyurdu

TOKİ 444 arsayı satacak
30 Eylül 2021 Perşembe 09:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 19 şehirde bulunan konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 444 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor.

İhale 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde iki oturum olacak şekilde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde yapılacak açık artırma kayıtları saat 08.00’de başlayacak.


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Etiketler; #toki #toki arsa satış
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