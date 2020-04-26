Toplu ulaşıma Ramazan ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hafta içi Metro, Tramvay ve İZDENİZ seferlerinde değişikliğe gitti. İZBAN'da da Ramazan'a özel düzenlemeler yapıldı. Raylı ulaşımda ve deniz ulaşımında iftar saati öncesi seferler sıklaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle hafta içi iftar saati öncesi toplu ulaşım sefer programlarında değişiklikler yaptı. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edecek. 10.00-16.00 saatleri arasında tüm hatlarda seferler saatte bir yapılacak. 21.00’den gece yarısına kadar ise 49 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler devam edecek.

Metro ve tramvay

İzmir Metrosu’nda iftar öncesi sefer sıklıkları 16.00-21.00 saatleri arasında 4,5 dakikada bir olacak şekilde düzenlendi. Aynı saat diliminde Konak Tramvayı 6 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı ise 10 dakikada bir sefer yapacak. Metroda 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. Konak Tramvayı 06.00-10.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı; 06.00-10.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN'da 6 dakikada 1 tren

İZBAN Güney hattında Gaziemir'den Alsancak yönüne 17.16, 17.38, 18.02 ve 18.26'da dört ek sefer planlandı. Alsancak-Gaziemir arasında da 17.39, 18.03, 18.27 ve 18.51'de yine dört ek tren çalışacak. Böylelikle yolcunun en fazla olduğu bu bölgede, iftar öncesi bir saat boyunca sefer sıklığı 6 dakikada 1'e inecek. Kuzey hattında ise Çiğli-Cumaovası arasında 16.03'de hareket edecek ek bir tren çalışırken, Çiğli-Menemen arasında 15.38, 16.01, 16.25 seferleri devreye alınacak. Böylelikle bu bölgede de 4 ek sefer çalışmış olacak. Buna ek olarak, yine iftar öncesinde merkez hatta 12 dakikada bir kalkan trenlerin başlangıç saatleri birer saat öne çekildi. Trenler Cumaovası'ndan Menemen'e 15.46, Menemen'den Cumaovası'na 16.09'da hareket edecek. Uygulama sokağa çıkma yasağının yapılmadığı günlerde geçerli olacak.

Gemiler yarım saatte bir

İZDENİZ’de ise Konak-Karşıyaka hattında hafta içi 17.00-19.30 saatleri arasında saatte bir yapılan gemi seferleri yarım saatte bire çıkarıldı. Yolcu gemileri, Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 aralığında saatte bir çalışmaya devam edecek. Aynı hatta 17.00-19.00 aralığında ise yarım saatte bir sefer yapılacak. Konak-Karşıyaka hattında 08.00-10.00 aralığında saatte bir yapılan seferler; 17.30-19.30 aralığında yarım saatte bir olacak. Gün içinde ise mesaileri öğlen başlayan banka çalışanları için 11.30’da Karşıyaka-Konak; 12.00’de Konak-Karşıyaka seferleri yapılacak. Arabalı vapurlar, hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 dilimlerinde saate bir seferlerine devam edecek.

Konak-Bostanlı vapuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, bir süredir ara verdiği Konak-Bostanlı gemi seferlerine Ramazan nedeniyle 27 Nisan Pazartesi günü itibariyle yeniden başlıyor. Seferler hafta içi 17.30-19.00 saatleri arasında Bostanlı-Konak hattında yarım saatte bir yapılacak. Konak-Bostanlı hattında da gemiler 18.00-19.30 saatleri arasında yarım saatte bir hizmet verecek.

Programlar internette

Tüm toplu ulaşım araçlarının güncellenmiş sefer programlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden, toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarının sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

18-20 yaş arası gençlere 4 GB internet

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki desteklenmesi gereken gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edecek. Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 20 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkması bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bu süreçte dış dünyayla ve arkadaşlarıyla genellikle internet üzerinden bağlantı kurabilen gençleri sevindirecek bir haber geldi. Büyükşehir Belediyesi desteklenmesi gereken 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamadan yararlanmak için aranan kriterler Bizİzmir platformuna ait web sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacak ve başvurular da yine buradan alınacak.

Şimdilik elimizden gelen bu

Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de olağanüstü koşullardan geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamayla ilgili İzmirli gençlere seslenerek şunları söyledi: “Sokağa çıkmaları yasak olan gençlerimiz hemen hemen tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştiriyor. Yoğun kullanım nedeniyle kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğinin ve özellikle dar gelirli aileler için ek paket alımlarının maddi külfet oluşturduğunun farkındayım. Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür.

Büyüklere 250 dakika

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü büyükler ve engellilere yönelik ayda 250 dakika konuşma paketi hediyesi kampanyasında başvurular alındı. Kampanyaya 65 üstü herkes değil, desteğe ihtiyacı olanlar dahil edildi. Önümüzdeki haftadan itibaren bu kapsama girenlerin telefonlarına ayda 250 dakika konuşma paketi yüklenecek.