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Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı!

Koronavirüs vaka sayılarının üst üste 3 gün binin altına düşmesi sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu ulaşımda da maske kullanımının kalktığını söyledi

Toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı!
30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:18

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vakaların arka arkaya 3 gün binin altına düşmesi ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 841 bin 876, 2'nci dozda 53 milyon 64 bin 752 ve 3'üncü dozda 27 milyon 798 bin 164 olmak üzere 147 milyon 720 bin 907 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HASTANELER HARİÇ, MASKE MECBURİ OLMAKTAN ÇIKTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #maske #toplu ulaşım #maske zorunluluğu
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