Torba yasa krizin itirafı

TBMM'ye sunulan ve Gelir Vergisi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörülen torba yasa teklifine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Sındır, 'Bu torba yasa derin krizin ve çaresizliğinizin bir itirafıdır' diye konuştu.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun (Torba Kanun) Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır komisyonda kanunun tümü üzerine yaptığı değerlendirmede; "Bu torba yasa derin krizin ve çaresizliğinizin bir itirafıdır. İktidarın, yurttaşı değil yandaşı, üretimi değil tüketimi ve ithalatı teşvik eden politikalarının bir sonucu önümüze getirilmiştir" dedi.

Yurttaşın değil yandaşın

Sındır komisyon görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada; "Bu torba yasa aslında Türkiye'de hoyratça yapılan harcamaların bir sonucu olarak önümüze gelmiş bir yasadır. Bu torba yasa Türkiye'de üretimi değil tüketimi ve ithalatı teşvik eden politikaların sonucunda önümüze gelmiş bir torba yasadır. Yapılan plansız harcamaların sonucunda önümüze gelmiş ve israfın bugüne kadar yönetimde esas alındığı bir sürecin sonucu olarak önümüze gelmiş bir torba yasadır. Kamu özel iş birliğinde olduğu gibi, örtülü harcamaların örtüsünü bile kaldırmadan, o sözleşmelerin ne olduğunu bile görmeden, yasal düzenlemeyle onların örtüsü altında birtakım düzenlemelerle önümüze gelmiş bir torba yasa" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, emekli yok

Getirilen bu yasa teklifi için iktidarı sert bir şekilde eleştiren CHP'li Sındır; "EYT'lilerin Meclisten beklentileri varken, Hükümetin yani siyasal iktidar olan AKP'nin verdiği bir söz olan 3600 ek gösterge sorunu çözülmemişken, emeklinin, işçinin, memurun, ücretlilerin beklentileri karşılanmamışken, çiftçinin, esnafın ve sanayicinin umutlarının hayale dönüştüğü bir torba yasa getirdiniz. Bu torba yasa, krizin ve çaresizliğinizin bir itirafıdır" dedi. n Halil Özcan