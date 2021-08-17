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Toros Üniversitesi 16 kişi alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Toros Üniversitesi 16 kişi alacak
17 Ağustos 2021 Salı 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toros Üniversitesi ilanda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

 

Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016  tarihli  ve  29662  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanmış  olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.


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