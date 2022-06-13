Trabzon Üniversitesi 26 kişi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

İlan için başvurular 27 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.



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