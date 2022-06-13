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Trabzon Üniversitesi 26 kişi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Trabzon Üniversitesi 26 kişi alacak
13 Haziran 2022 Pazartesi 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak  adayların  657  sayılı  Kanunun  48’inci  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Trabzon  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

İlan için başvurular 27 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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