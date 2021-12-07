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Trakya Üniversitesi 40 kişi alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Trakya Üniversitesi 40 kişi alacak
07 Aralık 2021 Salı 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Trakya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.


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