Trakya Üniversitesi 62 kişi alacak

Trakya Üniversitesi'nin 62 sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun

olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

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