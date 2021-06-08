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Trakya Üniversitesi 62 kişi alacak

Trakya Üniversitesi'nin 62 sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklandı

Trakya Üniversitesi 62 kişi alacak
08 Haziran 2021 Salı 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde 657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun  4/B  maddesi kapsamında   çalıştırılmak  üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan)  2020  KPSS (B) grubu  puan  sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1-  T.C.  vatandaşı  olup,  657  sayılı  Kanun’un  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-  Adaylar  hemen  göreve  başlatılacağı  için  göreve  başlamasına  engel  bir  durumunun
olmaması (Sağlık Dahil).
4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6-   Son   1   (bir)   yıl   içerisinde   sözleşmeli   personel   olarak   istihdam   edilenlerden, hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya  sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç)  sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

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