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Trenin çarptığı üniversiteli kız hayatını kaybetti

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:34

Osmaniye'de hemzemin geçitte trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz (21), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde hemzemin geçitte meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren, hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi Gizem Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #tren #tren kazası #ölüm #gizem yılmaz
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