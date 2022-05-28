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TÜBİTAK 413 kişi alacak

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli alımı yapılacağı açıklandı

TÜBİTAK 413 kişi alacak
28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TÜBİTAK 413 personel alacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlan için başvurular 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.


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