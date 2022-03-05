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Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak

Türk Akreditasyon Kurumu sınavla 11 personel alımı yapacağını açıkladı

Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
05 Mart 2022 Cumartesi 11:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere toplam 11 personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. 


İlan için sınav başvuruları 4 Mart ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktı.


 

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