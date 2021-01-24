Türk gemisine saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Gine körfezinde Türk gemisine yapılan korsan saldırısının detayları ortaya çıktı. Korsanların yarım saat boyunca takip etiği geminin kapılarını 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştığı aktarıldı

Liberya bandıralı İstanbul ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı.

Korsanlar 3 gemiciyi bırakırken, gemi 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirlendi. Kaçırılan 15 denizciyle ilgili çalışmalar devam ederken, Sabah'ın haberine göre korsanların 15 personelin bırakılması için 5 Milyon Dolar fidye istedikleri öne sürüldü.



BALYOZLARLA KIRAMADIKLARI KAPILARI TAŞ MOTORU İLE KESMİŞLER

Olayın detayları ise ortaya çıkmaya başladı. Korsanların balyozlarla 7 saat boyunca 12 mm'lik sac kapılara vurduğu, daha sonra ise taş motoru ile kapıları kestikleri öğrenildi. Kestikleri kapılarda açılan deliklerden girer girmez ateş etmeye başlarken, geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı.

GEMİYİ YARIM SAAT BOYUNCA KOVALAMIŞLAR

Korsanların gemiye çıkmadan önce geminin süratinin 22 knot olduğu, korsanların botlarının ise 26-27 knot süratinde olduğu öğrenildi. Korsanların yarım saat boyunca gemiyi kovaladıkları aktarıldı. Dünya genelindeki korsan baskınlarının yüzde 95'i bu bölgede gerçekleşirken, korsanların Avrupa menşei olmayan gemileri hedef aldıkları öğrenildi.