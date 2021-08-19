PAZARDA RESİTAL!
PAZARDA RESİTAL!
0
KORONAVİRÜS 168 CAN DAHA ALDI
KORONAVİRÜS 168 CAN DAHA ALDI
0
GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
0
ONU KOPARMANIN CEZASI...
ONU KOPARMANIN CEZASI...
0

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 kişi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 kişi alacak
19 Ağustos 2021 Perşembe 11:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

 

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 85 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Sonraki Haber
Cinayeti böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
Sel kayıpları denizde aranıyor!
Sel kayıpları denizde aranıyor!
0
Bu 5 ilde vaka sayısı arttı!
Bu 5 ilde vaka sayısı arttı!
0
Karısını 23 yerinden bıçaklayan erkek serbest!
Karısını 23 yerinden bıçaklayan erkek serbest!
0
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!
0
Cinayeti böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
Cinayeti böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
0
Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.