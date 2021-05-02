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Türkiye, bu ülkelerden gelenler için PCR testini kaldırdı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi, 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek

Türkiye, bu ülkelerden gelenler için PCR testini kaldırdı!
02 Mayıs 2021 Pazar 14:42

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #pcr testi #turist pcr testi
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