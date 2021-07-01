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Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' teslim oldu!

Tosuncuk olarak bilinen ve Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'dan son dakika haberi geldi

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' teslim oldu!
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:14

Son dakika! Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

'EN ÇOK ARANANLAR' LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

Etiketler; #tosuncuk #tosuncuk teslim oldu #mehmet aydın #çiftlik bank #dolandırıcı
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