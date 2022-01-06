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Türkiye'de insanların en büyük korkusu...

2021 pandemi, doğal afetler, küresel ekonomik kriz ve birçok konuda tüm dünyanın sınandığı bir yıl oldu. Araştırma şirketi Areda Survey, günlük kaygıların arttığı bu dönemde, Türkiye’de insanların en çok korktuğu başlıkları belirledi

Türkiye'de insanların en büyük korkusu...
06 Ocak 2022 Perşembe 15:02

Araştırmada katılımcılara “En büyük korkunuz nedir’’ sorusu yöneltildi ve yüzde 51,8 ile ‘sevdiklerimi kaybetmek’ cevabı ilk sırada yer aldı.

Areda Survey, Türkiye’yi temsil eden 1100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile “sevdiklerini kaybetme” korkusu geliyor.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #türkiye #korkular #korkularımız #en büyük korku
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