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Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerle ilgili yeni veriler yayınlandı. Buna göre, Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
05 Ekim 2021 Salı 10:18

Türkiye'nin gündeminde yer alan konulardan biri de ülkedeki mültecilerin durumu. Ülkede geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı da bu bağlamda merak edilenlerden biri. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de, eylül sonu itibariyle Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısını güncelledi.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi. Daha önce ise bu sayı, 2012'de 14 bin 237, 2014'te 1 milyon 519 bin, 2016'da 2 milyon 834 bin olarak kayıtlara geçmişti.

EN ÇOK YAŞADIKLARI 3 ŞEHİR

Suriyelilerin en çok yaşadığı 3 il ise sırayla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. Bu 3 şehri sırayla Şanlıurfa, Adana ve Mersin takip ediyor.

Göç İdaresi'nin yayınladığı verilere göre Türkiye'deki Suriyelilerin çoğunluğunu 0-9 yaş grubu çocuklar oluştururken, çocuklardan sonra 19-24 yaş arası gençler geliyor. Türkiye'de kadınlardan yaklaşık 250 bin fazla erkek Suriyeli tespit edildi. 90 yaş üzerinde bin 868 Suriyeli de geçici koruma kapsamında Türkiye'de barınıyor.

Yine Göç İdaresi'nin aktardığına göre Suriyeli erkekler, toplam Suriyeli sayısının %53,8'ini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise %46,2. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 757 bin 609 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %20,4.

NE KADAR SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ?

15 Eylül 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 462 bin 26 olduğu açıklandı. Bu sayı en son 6 Aralık 2020 tarihinde açıklanmış ve ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtilmişti. Yaklaşık olarak son 1 yıl içerisinde 42 bin 986 kişi ülkesine geri dönüş sağlamış.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran 2021'de yapılan açıklamada 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 48 bin 192 olduğu aktarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamada Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 110 bin olduğu belirtildi. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor.

HOLLANDA 3, FRANSA 1 SURİYELİ ALDI

Son olarak 2014-2021 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 7 bin 923'te kaldı. Üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerde başı Kanada çekti. Bu ülkeye yaklaşık 8 bin 700 Suriyeli gönderilirken, ABD 4 bin 81, İngiltere 2 bin 540 Suriyeli kabul etti. 2014-2021 arasındaki süreçte Lüksemburg 46 Suriyeli yerleşimci kabul ederken, Hollanda'ya üç, Fransa'ya bir Suriyeli gönderildi.

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