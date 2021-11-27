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Türkiye'den Nu varyantı önlemi: O ülkelere yasak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı

Türkiye'den Nu varyantı önlemi: O ülkelere yasak!
27 Kasım 2021 Cumartesi 09:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #nu varyantı #seyahat yasağı #sağlık #Koronavirüs
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