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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 kişi alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 kişi alacak
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kuruman Ankara yerleşkelerinde görev yapmak üzere 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca ilanda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 08 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.


 

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