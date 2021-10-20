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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 kişi alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 kişi alacak
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek  üzere  2  Kadın  koruma  ve  güvenlik  görevlisi,  2  Erkek  koruma  ve  güvenlik  görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek  puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli  pozisyonunun  10 (on)  katı aday arasından, Kurum  tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecektir.


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