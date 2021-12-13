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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alacak
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 16 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

 

Giriş  sınavı,  yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.  Yazılı sınav  Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi;  sözlü  sınav  Türkiye İnsan Hakları ve EşitlikKurumu tarafından yapılacaktır.

İlan için başvurular 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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