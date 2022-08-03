Türkiye İstatistik Kurumu personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 19 kişi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet sitelerinde bulunan ilanı inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını 03/08/2022-12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.



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