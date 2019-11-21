Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmette

Tuzla'da yapımına devam edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak.

İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tuzla'da yapımına devam edilen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacağı belirtilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. İsmail Demir 2020'nin sonunda suya indirilmesi tamamlanan gemideki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Gurur kaynağı olacak

Demir, "Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gemi hakkında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımı Tuzla'da Sedef tersanesinde devam ediyor. Gemi tamamlandığında asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek. TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.